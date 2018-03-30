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  4. 30 Mart 2018 18:24

ABD önclüğündeki koalisyon: Ölü ve yaralılar var

ABD liderliğindeki koalisyon, Suriye'de el yapımı patlayıcı bombanın patlaması nedeniyle 2 personelini kaybettiklerini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD önclüğündeki koalisyon: Ölü ve yaralılar var
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ABD liderliğindeki koalisyonun yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de el yapımı bir bombanın patlaması sebebiyle iki koalisyon personeli öldü ve beş kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki operasyon bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölüm ve yaralanmaların yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 Amerikan askeri hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı. Ölen ve yaralanan askerlerin bölgeden tahliye edildiği ifade edildi. 
 
Patlamanın dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini ekleyerek, "olayla ilgili detaylar için soruşturmanın ilerlemesinin beklenmekte ' olduğu belirtildi.

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