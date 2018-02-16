''ABD sizi yarı yolda bırakacak''

Hizbullah lideri Nasrallah, ABD'nin YPG'yi Suriye hükümeti ve müttefiklerine karşı savaşındaki aracı olarak kullandığını bildirdi.

Hizbullah lideri, ABD'nin YPG'yi Suriye hükümeti ve müttefiklerine karşı savaşındaki aracı olarak kullandığını belirterek ABD'nin YPG'yi yarı yolda bırakacağını da sözlerine ekledi.

Hizbullah lideri, "Güney ve 9. blok için savaş bütün Lübnanlıların meselesidir" ifadelerini kullanarak, "Lübnan, şeytanların Lübnanlıların arasını bozmasına izin vermemelidir" dedi. Nasrallah "şeytanlar"dan kastının ABD olduğunu belirtti.