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  4. 10 Temmuz 2017 07:15

ABD terör örgütü PYD'yi vurdu: 30 ölü, 20 yaralı

ABD öncülüğündeki koalisyona ait jetler, yanlışlıkla terör örgütü PYD'yi bombaladı.

ABD terör örgütü PYD'yi vurdu: 30 ölü, 20 yaralı
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ABD öncülüğündeki koalisyona ait jetlerin, omurgasını terör örgütü PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bulunduğu bölgeye yanlışlıkla düzenlediği belirtilen hava saldırısında 30 teröristin öldü, 20'nin üzerinde kişi ise yaralandı.

ABD'nin öncülük ettiği uluslararası koalisyona ait jetler, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik akşam saatlerinde hava harekatı düzenledi. Koalisyon jetleri, iddiaya göre, SDG'lilerin bulunduğu Rakka Surları bölgesini de yanlışlıkla bombaladı. Jetlerin 3 kez peş peşe düzenlediği bombardımanda 30 PYD'li terörist öldü, 20'yi aşkın kişi ise yaralandı.

DHA

koalisyon uçakları , operasyon , abd , pyd