ABD terör örgütüne yine silah yardımı yaptı

Suriye ile Irak arasında bulunan Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmayı hedefleyen terör örgütü PKK, Türkiye'nin bombardımanıyla büyük bir darbe aldı.

Amerika, Rusya ve İran'ı da rahatsız eden bombardımandan sonra yapılan açıklamalarda; tehdidin devam etmesi konusunda hava harekatlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

ABD askerleri ile PKK'lı teröristlerin fotoğrafına açıklama geldi

AMERİKA TERÖRİSTLERLE YAN YANA

Türkiye'nin yerle bir ettiği bölgeye giden Amerikalı komutanlar teröristlerle kol kola pozlar verdi.

SİLAH, MÜHİMMAT, ARAÇ

Yaşananlardan sonra harekete geçen Amerika, bölgede DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle kurulan, bel kemiğini PKK'nın oluşturduğu DSG'ye yine silah, mühimmat ve araç yardımı yaptı.