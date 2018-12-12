ABD ve PKK, DEAŞ'ın altınlarının peşinde

ABD ve PKK, DAEŞ'in altınlarını ele geçirmeye çalışıyor!

İddianın sahibi, Yeni Şafak gazetesinden Yılmaz Bilgen'e konuşan eski DEAŞ maliye birimi çalışanlarından Ebu Zeyd el-Ambari.

Ambari'ye göre, terör örgütü DAEŞ, 2015-2017 arası Suriye ve Irak'ta elde ettiği ganimetleri altın ve gümüşe dönüştürdü ve bu altınları eriterek para bastırdı. Örgüt, Musul ve Rakka'dan çıkarken bu altınları çölde belirli noktalara gömdü. ABD - PKK ittifakı da şimdi bu altınların peşinde.

"Altınların nerede saklandığını sadece 7 kişi biliyordu" diyen Ambari, "Bunlardan ikisi öldürüldü, biri ise kayıp. Şimdi ABD ve PKK bu altınları ele geçirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Musul ve Rakka'nın düşmesiyle birlikte bazı örgüt elemanlarının 3 tondan fazla altını Peşmerge, ABD askeeleri, istihbarat elemanları ile PKK ve Suriye rejim mensuplarına, o bölgeden kurtulma amaçlı rüşvet olarak verdiklerini söyleyen Ambari, "Bu rüşvet çarkı gizli tutuluyor ve halen işlemeye devame diyor" dedi.