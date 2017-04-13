ABD yanlışlıkla YPG'yi vurduğunu açıkladı

Rus internet sitesi Sputnik'in haberine göre, Suriye televizyonu ABD'nin bir kimyasal silah deposunun vurulduğunu ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de 11 Nisan'daki hava saldırısında yanlışlıkla 18 Suriye Demokratik Güçleri (SDG) personelini öldürdüğünü açıkladı.

ABD YANLIŞLIKLA YPG'LİLERİ VURMUŞ

ABD'nin Suriye'deki operasyonlarda desteklediği SDG'nin büyük bir bölümü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerden oluşuyor.









