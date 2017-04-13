İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama
İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama
Bakanlıktan müjde ! O paralar yarın ödenecek
Bakanlıktan müjde ! O paralar yarın ödenecek
16 Nisan'daki referandumda bir ilk yaşanacak
16 Nisan'daki referandumda bir ilk yaşanacak
Uçaktan hastanenin çatısına ceset attılar
Uçaktan hastanenin çatısına ceset attılar
Yıldırım: Pazar günü son kullanma tarihleri bitiyor
Yıldırım: Pazar günü son kullanma tarihleri bitiyor
Dünya krizi konuşurken... Kuzey Kore'den ilginç görüntüler
Dünya krizi konuşurken... Kuzey Kore'den ilginç görüntüler
Borcu olan milyonlarca vatandaşa yeni müjde
Borcu olan milyonlarca vatandaşa yeni müjde
FETÖ'nün
FETÖ'nün "kara kutusu" Yunanistan'a kaçarken yakalandı
  1. 13 Nisan 2017 16:39

ABD yanlışlıkla YPG'yi vurduğunu açıkladı

ABD, iki gün önce Suriye'de yapılan hava saldırısında yanlışlıkla 18 YPG'liyi öldürdüğünü açıkladı.

ABD yanlışlıkla YPG'yi vurduğunu açıkladı
A+ A-

Rus internet sitesi Sputnik'in haberine göre, Suriye televizyonu ABD'nin bir kimyasal silah deposunun vurulduğunu ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de 11 Nisan'daki hava saldırısında yanlışlıkla 18 Suriye Demokratik Güçleri (SDG) personelini öldürdüğünü açıkladı.

ABD YANLIŞLIKLA YPG'LİLERİ VURMUŞ

ABD'nin Suriye'deki operasyonlarda desteklediği SDG'nin büyük bir bölümü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerden oluşuyor. 

 

 
 

saldırı , suriye , abd