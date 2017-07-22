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  4. 22 Temmuz 2017 14:43

ABD yine ''yanlışlıkla'' vurdu

Afganistan'da ABD güçlerinin düzenlediği hava saldırısında ABD helikopterinin yanlışlıkla vurduğu polis karakolunda 15 polis yaşamını yitirdi.

ABD yine ''yanlışlıkla'' vurdu
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Afgan Haber Ajansı Pajhwok'un haberine göre Afganistanın Helmand eyaletinin Nehri Serac kentinde meydana gelen olayda, kentteki bir bölgeyi Taliban güçlerinden temizleyen Afgan polisinin üstlendiği karakol ABD helikopteri tarafından vuruldu.

Nehri Serac Polis Müdürü Mohammad Ismail Khpalwak olayda bir kaç polisin öldürüldüğünü açıklarken, bir başka güvenlik yetkilisi aralarında iki polis müdürünün de olduğu 15 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hava saldırısında polis noktasınının yanlışlıkla vurulduğunu doğrulayan ABD kaynakları Afgan güçleri ile temas halinde olduklarını, olayın incelendiğini duyurdu.

asker , abd
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