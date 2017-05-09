ABD, YPG'lileri son teknoloji silahlarla donattı

ABD merkezli savunma haberleri sitesi millitarytimes.com'un haberine göre, ABD ordusunun terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG’lileri gelişmiş silahlar ile donattığını iddia etti. Sitenin 7 Mayıs 2017 tarihinde Shawn Snow imzasıyla yayınladığı haberde, gece görüş gözlükleri, makineli tüfekler ve gelişmiş optik teçhizatlar PKK’lı teröristlere verilen malzemelerden yalnızca bazıları... Bu teçhizatlar ile terör örgütü mensupları arasından seçilerek oluşturulan bir birimin donatıldığı da haberde ifade ediliyor. Söz konusu ekipmanlarla ilgili iddiaları Pentagon'un reddettiği bilgisi de haberde yer aldı.

Haberde kaskın 942 dolar, gece görüş kamerasının 3.400 dolar, flash'ın 1.100 dolar olduğu belirtildi. Tüfek ekipmanlarının yaklaşık 2000 dolar tuttuğu kaydedildi.