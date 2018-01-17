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  4. 17 Ocak 2018 11:20

ABD'den güç alan İsrail'den skandal karar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin bu yıl içinde büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

ABD'den güç alan İsrail'den skandal karar
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Füze satmak için Hindistan'ı ziyaret eden Netanyahu, Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren kararın yıl içinde uygulanacağını gazetecilerle uçakta yaptığı sohbette söyledi.

Haaretz editörü Noa Landau, ABD lideri Donald Trump'ın Filistinli mültecilere 65 milyon dolarlık yardımı kesmesinden hemen sonra açıklamanın geldiğine dikkat çekiyor.

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını 6 Aralık 2017'de duyurmuştu.

Washington, daha önce yeni elçilik binasını inşa etmenin birkaç yıl alabileceğini açıklamıştı.
 
 

kudüs , abd , skandal , israil
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