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  4. 03 Ocak 2020 11:43

ABD'den ''Irak'ı acilen terk edin'' uyarısı

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonunun ardından sular durulmuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'den ''Irak'ı acilen terk edin'' uyarısı
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ABD, vatandaşlarına Irak'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.

Açıklamada, "ABD vatandaşları mümkünse hava yoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir." ifadesi yer aldı.

İran destekli milislerin ABD Büyükelçiliği yerleşkesine saldırıları nedeniyle tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunun anımsatıldığı açıklamada, vatandaşlardan Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları istendi.

Açıklamada ABD vatandaşlarının pasaport ve diğer işlemlerinin Erbil'deki ABD Konsolosluğu kanalıyla yürütüleceği kaydedildi.

Irak'taki yakınlarının durumundan kaygı duyan vatandaşların Dışişleri Bakanlığı ile temas kurmaları istendi.

 

AA

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abd , ırak
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