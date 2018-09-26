ABD'den İran'a: ''Kıyamet kopacak''

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İran'ı çok sert sözlerle uyardı. New York'ta bir konferansta söz alan John Bolton İran ile ilgili, "Eğer müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve vatandaşlarımıza zarar verirseniz kıyamet kopacak" dedi.

Bolton ayrıca; "Bu ölüm saçan rejim ve taraftarları davranışlarını değiştirmezse sonuçlarına katlanır. Bugün mesajım çok net, sizi izliyoruz ve peşinizdeyiz."

İRAN AHVAZ SALDIRISINDA AMERİKA'YI SUÇLAMIŞTI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 25 kişinin öldüğü Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine yönelik düzenlenen terör saldırısının faillerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından korunduğunu açıklamıştı.

İRAN'DAN ABD'NİN GÖRÜŞME TALEBİNE RET

Pazar günü Fox News'a konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD Başkanı Donald Trump ya da kendisinin İranlı liderlerle görüşmesini istediklerini belirtmişti. Ancak görüşme talebine İran'dan olumsuz yanıt gelmişti.