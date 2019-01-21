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  4. 21 Ocak 2019 12:06

ABD'den Münbiç'e askeri sevkiyat

Suriye’nin Münbiç kentinde yapılan saldırının ardından ABD birlikleri Münbiç’te devriyeleri sıklaştırdı. ABD birlikleri, Kuzey Irak’tan Haseke bölgesine yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

ABD'den Münbiç'e askeri sevkiyat
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Suriye’nin Münbiç kentinde ABD askerine bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 4 ABD’li asker hayatını kaybetmişti. Bölgeden çekilme kararı alan ABD, askerlerine yönelik saldırının ardından bölgede asayişi artırma çalışmalarına başladı. ABD birlikleri, saldırının ardından Münbiç’teki devriyelerini arttırırken, ABD tanklarının, Münbiç’te devriyeye katıldığı gözlendi.

Öte yandan, ABD birliklerine Kuzey Irak’tan yeni sevkiyat gerçekleştirildi. Kuzey Irak’taki ABD üslerinden gelen yeni askeri konvoyun, Suriye’nin Haseke iline doğru hareket ettiği öğrenildi.

 
 
 

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