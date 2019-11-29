ABD'den skandal YPG açıklaması

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası "Suriye'den çekileceğiz" diyen Amerika, Suriye'deki varlığını sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de terör örgütü YPG ile pozisyonun güncellendiği ve ortak hareket edileceği bildirildi.

"YENİDEN BAŞLADIK"

ABD Müşterek Operasyon Komutanı General Robert White'ın Irak'ta önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısına atıfta bulunularak yapılan açıklamada, YPG/PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri SDG ile ortak operasyonların yeniden başlatıldığı belirtildi.

SURİYE'DEN ÇEKİLEMİYORLAR

General White, Bağdat'taki genel merkez binası dışında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD kuvvetlerinin, Suriye- Türkiye sınırının 10 kilometre derinliğindeki bölgeden çekildiğini, ancak zaten karmaşık olan bölgenin Türk ordusu, Suriye Milli Ordusu, Rus kuvvetleri ve Suriye rejim kuvvetlerinin varlığıyla daha da kaotik hale geldiğini ileri sürmüştü.

DEAŞ BAHANESİ

General White, ABD kuvvetlerinin DEAŞ'ın Suriye petrol sahalarını ele geçirmemesi için önlem amaçlı Suriye'de bulunduğuna dikkat çekerek, "Suriye ve Irak'ta halen 11 bin DEAŞ'lı olduğu düşünülüyor ancak etki alanları sınırlı. Bunlar marjinal alanlara zorlandılar ve fon kaynakları kesildi. Ancak grup, Suriye'deki kaotik durumdan faydalanmak istiyor. Bunların tekrardan güçlenmesine izin vermemeliyiz. DEAŞ üzerinde baskımızı devam ettirip bunları ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

ESPER: SDG İLE ORTAKLIĞIMIZ SÜRECEK

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçtiğimiz hafta YPG öncülüğündeki SDG desteğini devam ettireceklerini ifade etmişti. Esper, "SDG ile ortaklığımız devam edecek. Onlara yardımlarımız sürüyor. SDG, DEAŞ'ın yeniden güçlenmesinin engellenmesinde önemli bir rolü var" sözlerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasından sonra bazı üsleri boşaltarak Rusya'ya devreden ABD ordusu daha sonra bundan vazgeçerek geri dönmüştü. Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad hapishanesindeki 800 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye saldırması için serbest bırakmıştı. Son birkaç haftadır YPG/PKK'nın 3 binden fazla DEAŞ'lıyı serbest bırakmasının ardından bölgede terör saldırılarında artış gözlemlendi. ABD'nin bunu bahane ederek Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile olan iş birliğini, SDG ile DEAŞ'a karşı ortak operasyon adı altında meşrulaştırma yoluna gittiği belirtiliyor.