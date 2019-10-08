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  4. 08 Ekim 2019 07:22

ABD'den terör örgütüne 80 TIR'lık yardım

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalin bulunduğu bölgeye, lojistik malzeme sevk etti. 80 TIR'lık konvoy Simelka Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

ABD'den terör örgütüne 80 TIR'lık yardım
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Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 tırlık konvoy, saat 21.00 sularında Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti.

YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen tırların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.

Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği tır sayısı 600'e yaklaştı.

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce tır dolusu silah göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

AA

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