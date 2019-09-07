AB'den İran'a: ''Nükleer anlaşma taahhütlerine uyun''

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic dün, İran’ın nükleer araştırma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini “bir kenara bıraktıklarını” ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarına yönelik açıklamasını “büyük endişeyle” karşıladıklarını belirtti. “AB, İran’ın nükleer anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği müddetçe anlaşmaya olan bağlılığını sürdüreceğini açık ve tutarlı bir şekilde ifade etmiştir” diyen Kocijancic, Birliğin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile bu yöndeki gelişmeleri takip ettiğini vurguladı. Kocijancic, “İran’a nükleer anlaşmaya ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirme ve bunlarla uyumsuzluk gösteren tüm faaliyetlerini geri çevirme çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

TİCARİ MEKANİZMA

AB’nin İran nükleer anlaşmasını korumak için bazı adımlar attığına dikkati çeken Kocijancic, bu çerçevede İran’a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulduğunu anımsattı. Başkent Tahran’da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile geçen çarşamba bir araya gelen Ruhani, toplantının ardından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımın cuma günü hayata geçeceğini belirtmişti.

TRUMP: YAPTIRIMLARA SON VERMEYECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına son vermesinin gündemde olmadığını söyledi. Beyaz Saray’dan önceki gün yapılan açıklamaya göre, Trump ve Macron bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki lider, dijital satış vergileri görüşmelerinin başarıyla tamamlanması ve İran’ın Basra Körfezi’ndeki seyrüsefer ve ticaret özgürlüğünü tehdit eden eylemlerine son verilmesinin bir zorunluluk olduğu konusunda mutabık kaldı. Trump ayrıca, İran’a yönelik yaptırımların süreceği mesajını yineledi.