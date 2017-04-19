ABD'li ve Avustralyalı danışmanlara hardal gazlı saldırı

Beş ABD ve Avustralyalı askeri danışmanın bulunduğu bir Iraklı askeri birlik, Musul'da DEAŞ'ın hardal gazı saldırısına hedef oldu. Olayda 25 asker yaralandı.



Amerikan CBS News'dan David Martin'in haberine göre, yaralananlar arasında danışmanlar bulunmuyor.

Irak ordusundan Tuğgeneral Yahya Resul Zubaidi, pazar günü gerçekleşen olayda 6 askerin nefes almaz zorluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.

ASKERİ PERSONELE GAZ MASKESİ DAĞITILDI

Olay, Irak ordusunun son günlerde maruz kaldığı ikinci kimyasal saldırı. Olaydan bir gün önce Irak ordusu, DEAŞ'ın Musul'un el Abar bölgesinde kimyasal silah kullandığını açıklamıştı. Adını açıklamayan bir yetkili, DEAŞ'ın o saldırıda klor gazı kullandığını ifade etmişti.

Iraklı askeri yetkililer, kimyasal saldırılara önlem olarak askeri personele gaz maskeleri ve özel ekipmanların dağıtıldığını kaydetti.

ABD'nin desteklediği Irak ordusu, Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesini sürdürüyor. Kentin batısının yarısının kontrolü yetkililerde. Musul'un doğusu, DEAŞ'tan Ocak ayında temizlenmişti.