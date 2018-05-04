ABD'nin Suriye ve Irak'ta kaç askeri var ? Açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra özellikle Suriye ve Irak’taki net asker sayısını açıklamaktan kaçınıyor.



ABD’nin Suriye ve Irak’taki asker bilmecesi sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, “Suriye ve Irak’ta yaklaşık 5 bin Amerikan askerlerinin bulunduğunu açıkladı.



White yaptığı açıklamada, “Suriye ve Irak’taki asker sayımız yaklaşık 5 bin. Bu tahmini bir rakam olduğunu belirterek,”Suriye ve Irak’ta ülke bazında kaç ABD askerinin bulunduğunu net olarak açıklamadı.

Ote yandan, Pentagon Sözcüsü Albay Manning, ’Savunma Bakanlığının Irak’ta yaklaşık 5 bin 200 askeri ve Suriye’de ise yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. “Bu rakamlar yaklaşık rakamlar, bu rakamlardan biraz az veya biraz çok olabilir" açıklamasında bulunmuştu.