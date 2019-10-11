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  4. 11 Ekim 2019 10:47

ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği füzeler de ele geçirildi.

ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler ele geçirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girildi. Harekatta başarılı bir şekilde ilerleyen TSK ve Suriye Milli Ordusu, 15 köyü terörden arındırdı, 277 teröristi etkisiz hale getirdi.

YPG, SİLAHLARI SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA KAPTIRDI
Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD, binlerce tırlık yardımlarla terör örgütü YPG'yi silaha boğmuştu. Amerika'nın verdiği silahları Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen teröristler hezimete uğradı. Bölgeyi ablukaya alan TSK ve Suriye Milli Ordusu, YPG'nin elindeki silahları ele geçirdi.

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abd , ypg
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