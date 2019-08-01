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  4. 01 Ağustos 2019 10:19

Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı !

Yemen'in güneyinde bulunan Aden kentinde emniyet merkezine bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Hükümetten saldırıya dair hiçbir açıklama gelmedi.

Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı !
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Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, emniyet merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendiği, ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki emniyet merkezinin bahçesine bombalı araçla saldırı düzenlendi. 

Emniyet mensuplarının sabah ictiması sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. 

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğu görüldü. 

Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

AA

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