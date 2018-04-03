Afrin'de kent güvenliği onlara kaldı

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Milli Ordu'ya bağlı askeri polisler, Afrin ilçe merkezinde ÖSO'nun yerini alarak, kentin iç güvenliğini güçlendirmek için göreve başladı.

Suriye Geçici Hükümeti, geçen yıl aralık ayında ÖSO'ya bağlı yaklaşık 30 alt grubun "Milli Ordu" adı altında birleştiğini açıklamıştı.



Milli Ordu'ya bağlı askeri polis teşkilatı da ÖSO unsurları içinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde oluşturulan polis teşkilatına destek vermek amaçlı kurulmuştu.

ÖSO unsurları kent merkezinin güvenliğini askeri polise devredip, arama tarama ve genel asayiş faaliyetleri kentin kırsalına yönelmeye başladı.



Askeri polisler, bu kapsamda, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kurdu.



Afrin’de askeri polis komutanı Muhammed el Buşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçe merkezinin terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından sivillerin mal ve can güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz." dedi.



Buşi, "Bölgede operasyonlar sırasında kaçamayarak gizlenmiş teröristlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tespit ettiğimiz kişileri yakaladık. Afrinli sivillerin güvenliği için gece gündüz ayaktayız." diye konuştu.



TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK mensuplarına yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.



Türk savaş uçakları ve ÖSO dün Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etmiş, hava ve kara operasyonu düzenlemişti.