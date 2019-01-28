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  4. 28 Ocak 2019 18:25

Afrin'de mayın patladı

Suriye'nin Afrin ilçesinde YPG/PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Afrin'de mayın patladı
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Suriye'nin Afrin ilçesinde YPG/PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın daha önceden döşediği  mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi. 

Afrin ilçe merkezi ile Cinderes beldesi arasında tarım arazisinde  YPG/PKK'nın döşediği mayın, bir çiftçinin traktörü ile tarlasına bakım yaptığı  esnada patladı.

Patlamada bir sivil hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin  Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Afrin bölgesinde mayın temizleme  çalışmaları sürüyor. Ancak teröristlerin sivil yaşam alanlarına tuzakladığı  mayınlar zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.

AA

mayın , sivil , afrin , ypg , pkk
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