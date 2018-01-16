Esenyurt'ta bir evde patlama: 6 yaralı
Esenyurt'ta bir evde patlama: 6 yaralı
BM'den ''YPG Ordusu'' açıklaması
BM'den ''YPG Ordusu'' açıklaması
Afrin'de sıcak gelişme ! Siviller göç etmeye başladı
Afrin'de sıcak gelişme ! Siviller göç etmeye başladı
Konya'da FETÖ operasyonu: 5 astsubay gözaltında
Konya'da FETÖ operasyonu: 5 astsubay gözaltında
ABD bir öyle bir böyle ! Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD bir öyle bir böyle ! Pentagon'dan Afrin açıklaması
Körfez'in en büyük bankası Türkiye'ye geliyor
Körfez'in en büyük bankası Türkiye'ye geliyor
Sınırda hareketli anlar... Komandolar geldi !
Sınırda hareketli anlar... Komandolar geldi !
Ünlü AVM'deki yıkım kararı için flaş gelişme
Ünlü AVM'deki yıkım kararı için flaş gelişme
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 16 Ocak 2018 22:30

Afrin'de sıcak gelişme ! Siviller göç etmeye başladı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de Türkiye'nin PKK/PYD'ye yapacağı askeri harekat hazırlıkları ilçede gerilime neden oldu.

Afrin'de sıcak gelişme ! Siviller göç etmeye başladı
A+ A-

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor.

AA muhabirinin Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı.

Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.

sivil , göç , afrin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM