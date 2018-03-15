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  4. 15 Mart 2018 22:03

Afrin'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok sayıda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Afrin'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.

AĞIR SİLAH MÜHİMMATI

Bu kapsamda operasyonlar esnasında Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve söz konusu imalathane içinde kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

AA

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