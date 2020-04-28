Afrin'deki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı !

PKK/YPG tarafından Afrin şehir merkezinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen bombalı araç saldırısına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'nin Afrin kentinde bugün saat 15.40 sıralarında meydana gelen olayda, mazot yüklü kamyona yerleştirilen metal parçalarla parça ve basınç etkili arttırılan el yapımı patlayıcı'nın (EYP) patlaması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 42 sivil hayatını kaybederken, 30 sivil ise yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 35 sivilin öldüğünü, 30'dan fazla sivilin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili de yaraladı" denildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40'A YÜKSELDİ

MSB, PKK/YPG’nin, Afrin'de düzenlediği bombalı araç saldırısında can kaybının 40'a yükseldiğini duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi" denildi.

HATAY VALİLİĞİ DUYURDU: ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada bugün öğle saatlerinde Afrin'de EYP ile patlatılan aracı olay yerine getiren şüphelinin yakalandığı, yaralıların tedavilerinin ise Afrin ve Hatay'daki hastanelerde sürdüğü bildirildi.

Suriye'nin Afrin kentinde bugün saat 15.40 sıralarında meydana gelen olayda, mazot yüklü kamyona yerleştirilen metal parçalarla parça ve basınç etkili arttırılan el yapımı patlayıcı'nın (EYP) patlaması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 42 sivil hayatını kaybederken, 30 sivil ise yaralandı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangının söndürüldüğü, patlayan aracı olay yerine getiren şüphelinin Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların tedavilerinin Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam ettiği kaydedildi.

PATLAMA ALANI GÖRÜNTÜLENDİ

Terör örgütünün düzenlediği saldırı sonrası patlama alanı halk tarafından görüntülendi. Patlama alanında çok sayıda binada hasar meydana gelirken ölenlerin cesetlerinin yandığı kameralara yansıdı.