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  4. 15 Mart 2018 20:03

''Afrin'den 30 bin sivil ayrıldı''

AFP haber ajansı, Zeytin Dalı Harekatı sonrası Afrin'de 24 saat içinde 30 bin sivilin bölgeden ayrıldığını duyurdu.

''Afrin'den 30 bin sivil ayrıldı''
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AFP haber ajansı, Suriye sınırının terör gruplarından temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'nun yürütüldüğü Afrin'de, 24 saat içine 30 bin sivilin bölgeden ayrıldığını duyurdu.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, TSK ve ÖSO'nun operasyonu öncesi son 24 saatte ayrılan sivillerin sayısında artış oldu.

Yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı.

Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 5 köyü daha teröristlerden kurtarmıştı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Naz köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Korzlu ve Çakur köyleri, kuzeybatıda Racu beldesine bağlı Zerkanlı ve Balal köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

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