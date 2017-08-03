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  4. 03 Ağustos 2017 18:00

Ahmedinejad'dan tartışma yaratan hareket !

İran'da cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanlığının Ayetullah Hamaney tarafından onaylanmasına ilişkin törende eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın hareketi ülkede olay yarattı.

Ahmedinejad'dan tartışma yaratan hareket !
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İran'da cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanlığının ülke lideri Ayetullah Hamaney tarafından onaylanmasına ilişkin düzenlenen törene eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad da katıldı. Ahmedinejad'ın tören sırasında yaptığı bir hareket, ülke medyasında büyük tartışma konusu oldu.

Törenin başladığı dakikalarda Ahmedinejad'ın, Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakâr kanadın adayı olarak katılan İbrahim Reisi'nin yanında oturduğu göründü, ancak bir süre sonra Ahmedinejad'ın yer değiştirdiği kameralara yansıdı.

Eski cumhurbaşkanının bu davranışının nedeni bilinmezken, konu, ülke medyasında büyük tartışmalara neden oldu.

Ahmedinejad, Mayıs ayında yapılan 12.dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak adaylığı veto edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de hükümeti döneminde yardımcılığını yapan Hamid Bekai, tutuklanmış ardından yüksek kefalet bedeliyle serbest bırakılmıştı.

DHA

tartışma , hareket , ahmedinejad
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