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  4. 30 Haziran 2017 15:41

Al Jazeera duyurdu: ''1.000 Türk askeri ile...''

Ünlü haber kanalı Al Jazeera Katar'a bayram sonrası gelecek yeni Türk askerleriyle birlikte ortak tatbikata başlanacağını duyurdu.

Al Jazeera duyurdu: ''1.000 Türk askeri ile...''
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Türk askeri Katar'da Türk askeri Katar'da

Katar krizinin patlamasıyla Doha yönetiminin yanında yer alan Türkiye, yeni askeri birlikleri Körfez ülkesine sevk ediyor.

Ünlü haber kanalı Al Jazeera, yeni ulaşacak birliklerle birlikte Katar'daki Türk varlığının 1000 askeri bulacağını ve iki ülkenin ortak askeri tatbikata başlayacağını manşet haberiyle duyurdu.

Ramazan Bayramı'ndan sonra sahne alacak tatbikata katılacaklar arasında Türk savaş uçakları da var.

Katar'daki askeri üs, Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki ilk üssü olma özelliğini taşıyor.

mehmetçik , operasyon , tsk , Türkiye , asker , tatbikat , katar