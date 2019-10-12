Arap Birliği'nden sert açıklama: ''Barış Pınarı işgaldir''

Arap Birliği, 'Barış Pınarı Harekâtını, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Aboul Gheit, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'nı, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi.

Mısır, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmaya yönelik 'Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmasının ardından, Arap Birliği'ni acil olarak toplantıya çağırmıştı. 22 üye devletten oluşan örgüt operasyonun başladığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı almıştı.

Arap Birliği'nin dönem başkanı Irak'ın Dışişleri Bakanı Ali el-Hakim ise Türkiye'nin operasyonunu kınadı. el-Hakim, 2011'de üyelikten çıkarılan Suriye'nin Birlik'e yeniden alınması çağrısı yaptı.

ARAP BİRLİĞİ NEDİR?

Arap Birliği; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye tarafından 22 Mart 1945’te Mısır’ın başkenti Kahire’de kuruldu.

Kahire merkezli Arap Birliği’nin üyeleri ise şu ülkeler:

“Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Cibuti, Komorlar ve Filistin.”

Örgütün amacı ise Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek olarak belirlenmişti.