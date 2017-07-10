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  4. 10 Temmuz 2017 07:25

Arap Birliği'ni sarsan ölüm

Arap Birliği Genel Sekreter Vekili Ahmed bin Hilli 77 yaşında Kanada'da vefat etti.

Arap Birliği'ni sarsan ölüm
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Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada,"Tedavi gördüğü Kanada'da hayatını kaybeden Bin Hilli'nin arkadaşlarına ve dostlarına büyük bir üzüntüyle başsağlığı diliyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine sabır ve metanet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK DE YAPTI

Cezayir'in Tlemsan vilayetinde 1940'da dünyaya gelen Ahmed bin Hilli, Arap Birliği Genel Sekreter danışmanlığı ve Arap Birliği Genel Sekreter yardımcılığı görevlerini yürüttü. Son olarak da Arap Birliği Genel Sekreter vekilliği yapan Bin Hilli, daha önce de ülkesinin Sudan büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 

AA

arap birliği