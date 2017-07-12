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  4. 12 Temmuz 2017 20:49

Arap dünyası karıştı, toplantıyı terk etti

Mısır'da düzenlenen Arap Birliği 48'inci Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda Katar temsilcisi oturumu terk etti

Arap dünyası karıştı, toplantıyı terk etti
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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 48'inci Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda çıkan gerginlik sonucu Katar temsilcisi oturumu terk etti

Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Seyf bin Mukaddem el-Buayneyn, Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad ve Bahreyn Enformasyon Bakanı Ali bin Muhammed el-Rumeyhi'nin Katar ve Al Jazeera televizyonuyla ilgili sözleri üzerine toplantıdan ayrıldı.

Bahreynli Bakan Rumeyhi, Katar temsilcisinin tepkisine yol açan konuşmasında, "Al Jazeera kanalı Körfez ülkelerinin güvenliğini hedef almakta, asılsız söylenti ve yalan haberler yayınlamaktadır." ifadelerini kullandı.

AL JAZEERA TARTIŞMASI

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad da benzer şekilde Al Jazeera'yi eleştirerek, "Şiddet ve aşırılığa son verilmesi gerekir. Bazı Arap ülkelerinde hala şiddet çağrıları yapılıyor." diye konuştu.

Katar temsilcisi Buayneyn, bu sözler üzerine toplantıyı yöneten Tunuslu Bakan Mehdi bin Garibe'den ikinci kez söz istedi, ancak talebi karşılık bulmayınca, "Ülkem aleyhinde konuşulduğu zaman savunma yapmak için müdahalede bulunmak benim en doğal hakkımdır." diyerek oturumu terk etti.

Buayneyn toplantının başında ilk söz alışında, Al Jazeera'nin sadece haber yaptığını ve Arap dünyasının, gerçeklerin yansıtılmasından rahatsız olduğunu dile getirerek, "Al Jazeera'yi suçlayanlar toplum ahlakını kirleten kanalları görmezden geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

OLUMSUZ VE YIKICI

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise konuşmasında, Arap dünyasında bazı medya organlarının krizin bir parçası haline geldiğini ve "olumsuz ve yıkıcı" yayınlar yaptığını söyledi.

 
Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Doha yönetimine sunduğu 13 maddelik talep listesinde Al Jazeera kanalının kapatılması şartı da yer alıyordu. 

AA

arap dünyası , mısır , kahire , katar