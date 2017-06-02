Arap dünyasına yönelik IŞİD karşıtı dizi: 'Kara Kargalar'

"Kara Kargalar" adlı dizide, IŞİD kontrolündeki topraklarda hayatın ne kadar acımasız olduğu gösteriliyor.

Reuters ajansının haberine göre 10 milyon dolar bütçeli dizide, "Suudi Arabistan'ın radikal İslam'a karşı mücadeledeki öncü rolünün" altı çiziliyor.

Dizide, IŞİD'in kontrolü altında yaşayan kadınların ve çocukların yaşadıkları aktarılıyor.

Örgütün sosyal medya üzerinden yürüttüğü propagandaya karşı, IŞİD militanlarının toplu cinayetleri ve tecavüzleri hatırlatılıyor.

Reuters'a konuşan MBC sözcüsü Mazen Hayek, "Hedef kitlemiz, terör örgütlerine katılma ihtimali bulunan ve bu örgütlerin propagandasından en fazla etkilenebilecek durumdaki kesimler" dedi.

IŞİD'in medyayı kullanımına dikkat çeken Hayek, buna karşı yine medya aracılığıyla yanıt vermek gerektiğini vurguladı.

Oyuncular ölüm tehdidi alıyor

Dizinin oyunları ve diğer çalışanları, dizi nedeniyle IŞİD sempatizanlarından ölüm tehditleri aldıklarını söylüyor.

20 bölümden uzun planlanan dizi, Lübnan'da çekiliyor.

İlk bölümlerde kaçırılarak seks kölesi olarak kullanılan Ezidi kadınlar ve çocuk askerler de anlatılıyor.

Arap ülkelerinde en fazla izlenen televizyon kanallarının sahibi olan MBC ağı, diziyi Arap ülkelerinde prime time olan iftar sonrası yayımlıyor.

Sünni İslam'ın muhafazakâr bir yorumu olan Vahabilik inancının baskın olduğu Suudi Arabistan, IŞİD'i "tehdit" olarak algılıyor.

IŞİD ise Suudi Arabistan'ı yöneten hanedanı tanımıyor.

2003-2006 yıllarında El Kaide saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'da, IŞİD de son iki yıldır bombalı saldırılar düzenlemişti.

