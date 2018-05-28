Arap grup terörist YPG/PKK ile çatıştı

Suriye'nin Rakka ilinde terör örgütü YPG/PKK işgaline karşı çıkan silahlı Arap grup, örgütle çatıştı. YPG/PKK, grubun karargahı ve bulunduğu semtleri kuşatmaya alırken, siviller "YPG Rakka'dan çıksın" sloganlarıyla eylem düzenledi

Suriye'nin Rakka ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline karşı koyan silahlı Arap grup örgütle çatıştı. Rakkalı siviller de teröristlerin ilçeyi terk etmesi için eylem yaptı.



Rakka'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, bölgede SDG ismini kullanan YPG/PKK ile kısa süre öncesine kadar işbirliği yaptığı bazı Arap gruplar arasındaki anlaşmazlıklar, çatışmalara dönüştü.

Rakka Devrimcileri (Süvvar el-Rakka) isimli Arap grubun YPG/PKK'yı saf dışı bırakarak bölgedeki Arapları yanına çekme ve bazı gençleri silah altına alma faaliyetleri nedeniyle dün akşam başlayan çatışmalar gece geç saatlere kadar sürdü.



Çatışmalar Rakka'nın Rumeyla mahallesi ve Barazi bulvarına da sıçradı.



YPG/PKK bölgeye çok sayıda takviye unsur göndererek, Rakka Devrimcileri'nin karargah olarak kullandığı 17. tümen ile çok sayıda semti kuşatma altına aldı.



Çatışmalar gece geç saatlerde sona ererken, teröristlerin kuşatmasındaki semt ve sokaklarda siviller "YPG Rakka'dan çıksın" sloganlarıyla sokaklara döküldü. Protestolarda, terör örgütünün Arap topraklarını terk etmesi istendi.



Arapların YPG/PKK'ya tepkileri artıyor



ABD destekli YPG/PKK, Rakka'yı terör örgütü DEAŞ'tan alırken Rakka Devrimcileri'ni savaş açma" tehdidiyle kendi hakimiyetini ve işbirliğini kabul etmeye zorlamıştı.



Ancak Rakka Devrimcileri grubu son aylarda bölgede çok sayıda Arap genci bünyesine dahil ederek YPG/PKK hakimiyetine karşı tehdit haline gelmişti. Bunun üzerine teröristler, 3 hafta önce grubun 2 komutanını bir hafta boyunca alıkoymuştu.



Terör örgütü YPG/PKK, ABD planı çerçevesinde Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları SDG adı altında kontrol ediyor. Amerikan yönetimi, böylelikle yardımlarını YPG/PKK'ya değil SDG içindeki Araplara yaptığını iddia ediyor.



Rakka'da insani kriz büyüyor



Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.



DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.



YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.