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  4. 04 Mayıs 2020 12:06

Arazisine giren koyunları aracıyla ezdi

Fas'ta koyunların arazisini ihlal ettiğini iddia eden bir kişi aracıyla çok sayıda koyunu ezerek katletti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Fas’ın kuzeyinde bulunan Benslimane bölgesinde Fransız uyruklu bir kişi koyunların kendi arazisine girdiğini iddia ederek, koyunları arabası ile ezerek telef etti.

Çobanlık yapan küçük çocuk ise koyunlarının öldüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Yetkililer harekete geçerek, Fransız uyruklu şahsı gözaltına aldı.

Fas İnsan Hakları ve Hayvan Hakları grupları, olayın duyulmasının ardından harekete geçerek, şahıs hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açacaklarını duyurdu.

Fas’ın kırsal bölgelerinde koyunlar yoksul aileler için önemli bir geçim kaynağı konumunda bulunuyor.

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