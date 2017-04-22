Askeri üsse saldırı: 140 asker öldü

Taliban Afgan ordusuna ait bir üsse saldırı düzenledi. Yetkililer, birkaç saat süren çatışma sonrası Taliban militanlarının etkisiz hale getirildiğini duyururken, olayda en az 140 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.



Sozcu.com.tr

08:2222 Nisan 2017

Dünya





Ülkeyi şoke eden baskın, Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Belh kentinde yaşandı. Ordu sözcüsü, militanların cuma namazından çıkan ve kantinde bulunan askerleri hedef aldığını söyledi.

İngiliz Reuters’ın haberine göre; bir yetkili ölü sayısını en az 140 olarak verirken, gizlilik kaydıyla beyanat veren bazı yetkililer sayının çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Taliban eylemi üstlenirken, saldırıda savunmada gedik açmak için intihar bombacılarının kullanıldığını duyurdu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, saldırının Kuzey Afganistan’da öldürülen üst düzey Taliban liderlerinin intikamını almak için gerçekleştirildiğini söyledi.

Mazar-e-Şerif kasabasındaki üste yaşanan çatışmada en az 10 Taliban militanı öldürüldü. AFP’nin haberine göre ise bir militan canlı ele geçirildi.

Ordu sözcüsü, militanların askeri üniformayla kontrol noktasını geçtiğini belirtti. Saldırganların roket güdümlü bomba ve tüfeklerle saldırdığı açıklandı.

NATO öncülüğündeki koalisyonun saldırının yaşandığı üste Afgan güçlerini eğitmek üzere danışmanları bulunuyor. Yetkililer, saldırıda yabancı askerlere zarar gelmediğini duyurdu.