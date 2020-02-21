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  4. 21 Şubat 2020 00:25

Avrupa'dan Rusya'ya Suriye çağrısı

Almanya Şanşölyesi Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştükleri Rusya lideri Putin'e, İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.

Avrupa'dan Rusya'ya Suriye çağrısı
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'nın İdlib şehrinde siyasi çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile İdlib'i görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

 Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib’de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

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