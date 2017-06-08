BAE'den flaş Türkiye ve İran açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın 'Türkiye ve İran'dan yardım talep etmesinin', krizde 'yeni bir trajik sayfa açabileceğini' söyledi.



Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Katar'ın 'Türkiye ve İran'dan yardım talep etmesinin', krizde 'yeni bir trajik sayfa açabileceğini' söyledi.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ı ayrıca krizi tırmandırmakla suçladı.

'KAFASI KARIŞIK KARDEŞ ÜLKE…'

Gargaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kafa karıştıran, kafası karışmış kardeş ülkenin krizi tırmandırması ve 2 Arap olmayan ülkeden yardım talep edip, bir tanesinden de askeri koruma istemesi, krizde yeni bir trajik ve komik sayfa açabilir."

'ÇIKIŞ YOLU YENİ BİR SÖYLEMDEN GEÇİYOR'

Dış ülkelerden yardım istemenin krize çözüm oluşturmayacağını savunan Gargaş, Katar'ın 'krizi tırmandırmak' yerine 'akılla' davranmasını dilediğini ekledi: "Katar'a rasyonel davranıp kibir ve inattan vazgeçmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz. Krizi tırmandırmanın yararı yoktur, dış ülkelerin yardımı nedeniyle güçlenmiş hissetmek de bir çözüm oluşturmaz. Çıkış yolu, şeffaf ve dürüst olan yeni bir söylemdir."

'KRİZİN EN TUHAF KISMI…'

Gargaş, krizin en 'tuhaf' kısmının, 'kardeş ülkenin' kimlerle taraf olmasında olduğunu da vurguladı: "Bir İranlı, Türk, Hamas, devrimci, siyasi ideolog, Müslüman Kardeşler ve biz Arap Körfezi kardeşini girdiği yoldan çevirmeye çalışıyoruz."

KATAR'A TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASI

Dün TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla, Katar'a Türk askerinin konuşlandırılması kararı alınmıştı.

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