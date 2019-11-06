Bağdadi'nin köle yaptığı genç kız anlattı: Aylarca tecavüze uğradım

Bir dönem Irak ve Suriye'ye yayılan geniş bir alanda halifelik ilan eden ve dünyanın birçok ülkesine terör eylemleriyle korku salan DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi kaçarak geçirdiği son aylarını telaş ve endişe içinde, ihanete uğramaktan korkarak ve kimi zaman kılık değiştirerek, kimi zaman yeraltında gizlenerek ve çoğunlukla sırtını sayısı gittikçe azalan müritlerine yaslayarak geçirdi.

Yakınındakiler Bağdadi'nin son günlerinden söz ederken aşırılık yanlılarının topraklarının gittikçe daraldığı bir dönemde Suriye'nin doğusunda Irak sınırındaki kasaba ve çöllerde saklanan güvenlik takıntılı bir lider tablosu çizdiğini söylüyor.

Bir zamanlar "halife" olarak saygı gören Bağdadi, DEAŞ'ın ele geçirdiği toprakları tamamen terk ederek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde El Kaide'ye bağlı rakip bir grubun kontrolundaki topraklarda saklanmaya başladı. Ardından 26 Ekim'de ABD özel birlikleri tarafından düzenlenen baskında yoğun önlemlerle kale gibi korunan güvenli evinde üzerindeki patlayıcıyı aktive ederek kendini öldürdü.

BAĞDADİ'NİN KÖLESİ YEZİDİ GENÇ KIZ ANLATTI

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre; Bağdadi'nin aylarca kölesi yaptığı ve gittiği birçok yere beraberinde götürdüğü Yezidi bir genç kız Associated Press haber ajansına Bağdadi'nin bu seyahatlerini sayıları yediyi geçmeyen en yakın adamlarıyla birlikte yaptığını anlattı. Bağdadi aylar önce yetkilerini üst düzey yardımcısına devretmişti. Bu kişi grubun içinde Bağdadi'nin halefi olarak biliniyordu.

MAYIS AYINDA KURTARILAN YEZİDİ GENÇ KIZ ANLATTI

ABD askerlerinin Mayıs ayında yaptığı bir baskınla serbest kalan Yezidi genç kız Bağdadi'nin ilk kez 2017'de İdlib'e kaçmaya çalıştığını söyledi. Genç kız konvoyun ana yollardan birinde ilerlediği sırada saldırı korkusuyla geri döndüğünü anlattı. Genç kız bu sırada 17 yaşındaydı.

Bir hafta boyunca Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Hacin kasabasında saklandılar. Daha sonra kuzeye, Suriye'nin DEAŞ'ın elindeki topraklarından sınır kasabası Daşişa'ya geçtiler.

Burada Yezidi genç kız dört ay boyunca Bağdadi'nin yardımcılarından biri olan kayınpederinin evinde kaldı. Genç kız Bağdadi'nin sık sık uğrayarak kendisine tecavüz ettiğini ve kendisini dövdüğünü anlattı. Bağdadi'nin yalnızca geceleri, spor ayakkabı giyerek ve yüzünü örterek seyahat ettiğini anlatan genç kız etrafında her zaman güvenlik amacıyla en az beş korumasının bulunduğunu ve bu kişilerin Bağdadi'ye "hacı" ya da "şeyh" diye seslendiklerini belirtti.

2018 yılının ilkbaharında başka bir adama köle olarak verilen genç kız bu kişi tarafından Daşişa'dan çıkartıldı. Bağdadi'yi en son burada gören genç kız DEAŞ liderinin arkasından kendisine Hediye olarak mücevher gönderdiğini anlattı.

"SON AYLARINDA SIK SIK YER DEĞİŞTİRDİ"

Görünen o ki bu tarihten sonra Suriye'nin doğusundaki DEAŞ'a ait topraklar ABD destekli terör örgütü YPG öncülüğündeki güçlerin mücadelesiyle daraldıkça Bağdadi de bir yıl boyunca sık sık yer değiştirdi.

El Arabiya'ya konuşan kayınbiraderi Muhammed Ali Sacit'e göre bu sırada Bağdadi "öfkeli bir enkaza" dönüşmüştü. Yöneticileri ve adamlarının kendisine ve gruba ihanet ettiklerinden ve aralarına köstebeklerin sızdığından şikayet ediyordu.

Haziran ayında Iraklı yetkililer tarafından yakalanan Sacit, ilki Hacin'de 2017'de olmak üzere Bağdadi'yi 18 ay boyunca birçok defa gördüğünü söyledi. Son görüşmeleriyse Sacit'in yakalanmasından hemen önce Suriye-Irak sınırındaki çöl bölgesindeydi. Sacit Bağdadi'nin kendisi aracılığıyla Irak'taki yetkililerine harici bellek içinde mesajlar gönderdiğini söyledi.

Iraklı ve Suriyeli Kürtler'in DEAŞ liderinin yakalanması için faydalandıkları kaynaklardan birinin de Sacit olduğu sanılıyor.

"YANINDA BOMBA YÜKLÜ KUŞAK TAŞIYORDU"

Sacit, Bağdadi'nin DEAŞ'ın topraklarının büyük kısmını kaybetmesinden bu yana her zaman yanında bomba yüklü bir kuşakla dolaştığını hatta uyurken bile yanında böyle bir kuşak bulundurduğunu anlattı. Sacit Bağdadi'nin asla cep telefonu kullanmadığını ancak yakın yardımcılarından Ebu Hasan Muhacir'in Galaxy 7 marka telefon kullandığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'ın liderinin diyabet hastalığı da stres yüzünden arttı. Bu dönemde Bağdadi sık sık kan şekerini ölçerek insülin iğnesi yapmak zorunda kaldı. Ramazan boyunca oruç tutmayan Bağdadi, etrafındakilere de oruç tutmamaları için baskı yaptı.

Sacit, Bağdadi'nin her zaman iletişim halinde olduğu üst düzey adamlarından Hacı Abdullah'ın grup içinde selefi olarak görüldüğünü de kaydetti.

Bağdadi İdlib'de Türkiye sınırına 5 kilometre mesafedeki Barişa kasabasında bir yerleşkede saklanıyordu. Bu kasaba da Suriye'deki birçok yer gibi yerlerinden olmuş göçmen Suriyeliler'i barındırıyor ve El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam örgütü tarafından yönetiliyor.

"BASKIN SIRASINDA ABD ASKERLERİ KOMŞULARI UYARDI"

AP'ye konuşan tanıklara göre Bağdadi'nin kaldığı yerleşke Ebu Muhammed El Halebi adlı bir koyun tüccarına aitti. Bu kişi komşularıyla fazla iletişim kurmamasıyla biliniyordu. Iraklı yetkililer Bağdadi'ye lojistik sağlayan kişinin de baskında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölge sakinlerinden birine göre 26 Ekim'de köyün üzerinden bir düzine kadar helikopter geçti. Tanıklar balkona çıktıklarını ancak otomatik silahla ateş edilmeye başlanınca içeri kaçarak saklandıklarını anlattı. Daha sonra Amerikalı askerler köy sakinlerine Halebi'nin evinden uzak durmaları çünkü evin havaya uçurulacağı uyarısını yaptı.

Komşuları kimsenin bu evde Bağdadi'nin yaşıyor olmasını beklemediğini söyledi