Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere açıklama yaptı. Çavuşoğlu Rusya ve Suriye yönetiminin İdlib'i hedef alan hareketlerini eleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Şam yönetiminin DAEŞ gibi terör örgütlerini bahane ederek İdlib'e saldırdığını belirtti. "İdlib konusunda ilkeli davranan tek ülke Türkiye'dir" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Bazı ülkeler kendi ajandasına göre hareket ediyor" dedi.

Çavuşoğlu İdlib'den yaşanacak kitlesel bir göçün bir sürü ülkeyi etkileyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı, "Tek amacımız İdlib'deki saldırıları durdurmak. Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk" şeklinde konuştu.