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  4. 23 Aralık 2019 22:07

Barış Pınarı Bölgesi'nde kanlı saldırı !

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi olan Tel Abyad'ın Suluk Atik köyünde bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Barış Pınarı Bölgesi'nde kanlı saldırı !
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk Atik köyünde, terör örgütü tarafından bomba yüklü araç patlatıldığını ve saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

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