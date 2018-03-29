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  4. 29 Mart 2018 13:14

Barzani açık açık PKK’yı suçladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Başbaknı Neçirvan Barzani açıklamalarda bulunarak terör örgütü PKK'yı sert bir dille eleştirdi.

Barzani açık açık PKK’yı suçladı
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Barzani, "PKK'nın Türkiye'ye saldırmamasını söylemiştik. Ama bu konuda hiç gelişme olmadı" dedi.
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, dün katıldığı toplantıda açık açık terör örgütü PKK’yı suçladı. Türkiye’nin PKK’ya yönelik operasyonlarına değinen Barzani, “Türkiye sınırımızı neden vuruyor? Bunun sebebi ne? Bunun bir sebebi olmalı. Bunun sebebi terör örgütü PKK’nın Türkiye’ye saldırıda bulunmasıdır” ifadesini kullandı.

Bölgede PKK’nın silahlı saldırıya başvurmaması yönünde uyarılarda bulunduklarını açıklayan Barzani, “Biz Irak Kürt Bölgesel Yönetimini’nin Türkiye, İran ya da Suriye ile şiddetin merkezi olmasını istemiyoruz. PKK’nın Türkiye’ye bölgeden saldırılarını engellemeye çalıştık ama maalesef bu çabalar sonuçsuz kaldı. PKK’nın saldırı düzenleyerek tekrar bölgeye giriş yapması kabul edilemez” dedi.
 

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