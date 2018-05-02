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  4. 02 Mayıs 2018 23:24

Barzani açıkladı: Mutabakat sağlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, sınır kapıları konusunda Bağdat ile anlaştıklarını duyurdu.

Barzani açıkladı: Mutabakat sağlandı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (İKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, sınır kapıları konusunda Bağdat ile mutabakat sağlandığını duyurdu.

Irak Kürt bölgesel Yönetimi (İKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil’de gerçekleştirilen Tahran ve Erbil arasında Ekonomik İşbirliğini Güçlendirme Konferansı’nda konuştu. Barzani IKBY ile Irak’ın, İran’ın sanayi ve ziraat alanındaki başarılı deneyimine ihtiyaç duymakta olduğunu söyledi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar konusuna değinen Barzani, “Bağdat ile yapılan son görüşmeler, sınır kapıları ve gümrük sorunlarına anayasa çerçevesinde mutabakat sağlanmasına yol açtı” dedi.

Geçen Eylül ayında IKBY’nın gerçekleştirdiği tartışmalı referandumdan sonra ilk kez Erbil’e gelen İranlı heyette İran Ticaret Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı yer alıyor.

barzani , mutabakat
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