Barzani cephesinden flaş referandum açıklaması

Iraklı Kürt siyasetçi, bağımsızlık referandumundaki ‘evet’ oyunun otomatik olarak Irak’tan ayrılmaya yol açmaktan ziyade, Bağdat’la müzakerelerde Kürtlerin elini güçlendireceğini belirtti.

Reuters’ın haberine göre; Zebari, ayrılma referandumunun petrol zengini Kerkük’ün ya da tartışmalı üç bölgenin Kürtler tarafından ilhak edileceği anlamına gelmeyeceğini de ifade etti.

Zebari şöyle konuştu: “İnsanların Irak’ın birliğinden, toprak bütünlüğünden yana olduğu yönündeki söylemlerini duyacaksınız. Biz Bağdat ve Erbil arasında diyalog istiyoruz. Tüm bunları anlıyoruz.”

Referandumun demokratik bir süreç olduğunu savunan Zebari, “Hiçbir demokratik ülke referandum yapılmasına karşı çıkamaz. Biz bağımsızlıktan bahsetmiyoruz, biz referandumdan bahsediyoruz” dedi.