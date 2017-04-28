Barzani ile Erdoğan biraraya geliyor

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 oturumuna katılmak üzere İstanbul' a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini belirtti.

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 oturumuna Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami ile birlikte katılıyor.

YILDIZ MABEYN KÖŞKÜ'NDE GÖRÜŞECEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi bugün İstanbul'da kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları kabulün saat 16.00'da Yıldız Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşeceğini belirtti.

NEÇİRVAN BARZANİ KİMDİR ?

Neçirvan İdris Barzani Irak'lı Kürt siyasetçi. Daha önce Mart 2006 - Ağustos 2009 yılları arası Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başbakanlığını yapmış ve Mart 2012 yılında tekrar başbakan olarak atanmıştır.

Mustafa Barzani'nin torunudur ve Mesut Barzani'nin yeğenidir. 1974'de ailesi ile beraber Irak'ı terk ederek İran'a kaçmıştır. Sık sık Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine resmi ziyaretler yapan babasına eşlik eden Idrıs Barzani, gelecekteki siyasi kariyerinin habercisiydi. Babasının ani ölümü ardından KDP gençlik kuruluşlarında çalışarak Kürt siyasetinde aktif bir rol aldı.

1984'de, Tahran Üniversitesi, Siyaset Bilimleri bölümünden mezun olmuştur.

Barzani, 1989 yılında 10. Kongre'de KDP Merkez Yürütme Kurulu'na seçildi ve 1993 yılında 11. Kongresi'nde yeniden seçildi. 1991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra Irak hükümeti ile görüşmelere katıldı. 1996 yılında Irak Kürdistanı'nda Kürdistan Demokrat Parti'nin kontrollü bölge başbakan yardımcısı atandı. Ana Kürt parti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) oluşumu arasında 2005 yılında birleşme sürecini takiben seçimler yapıldı. 2006 yılında Barzani KBY Başbakanı seçildi.

Barzani iktidar koalisyonu tarafından siyasi bir anlaşmanın parçası olarak 2012 yılında Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başbakanı olarak atandı.