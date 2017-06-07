Barzani'den flaş bağımsızlık referandumu kararı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), "bağımsızlık referandumu"nu 25 Eylül'de yapmayı planladığı belirtildi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, üzerinde konuşulan referandum tarihinin belirlenmesi için IKBY Parlamentosu'nda yer alan siyasi parti temsilcileriyle Erbil'in Salahaddin kasabasında bir araya geldi.

Toplantıya katılan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mesut Barzani ve siyasi partiler, referandumun 25 Eylül'de, IKBY milletvekili seçimlerinin ise 6 Kasım'da yapılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

Barzani başkanlığındaki siyasi partilerin toplantısına IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisinden (Komela) katılımın olmaması dikkati çekti.