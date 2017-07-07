Barzani'den ''Kürdistan'' resti

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, aldıkları referandum kararından geri dönmeyecekleri belirterek, konuyla ilgili çatışma ve anlaşmazlıkların önüne geçmek için Bağdat ve bölgesel güçlerle diyalog halinde olacaklarını vurguladı.

“Kendi kaderini tayin edeceği zaman kimsenin Kürt halkının önünde durabileceğini düşünüyorum. Bunu engelleme çabaları olabilir. Ama biz buna izin vermemek için elimizden geleni yapacağız.

Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunun, statüsü tartışmalı olan Kerkük'te de düzenleneceğini hatırlattı.

“Kerkük halkı referandumda ne karar alırsa alsın buna saygı duyulmalı.”

Barzani, DAEŞ’ten temizlenen Musul kenti ile ilgili kaygılarını da dile getirdi.

“Musul'daki durumla ilgili ciddi kaygılarım var. Çünkü DAEŞ'in Musul'da yenilgiye uğratılması bu örgütün tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. DAEŞ'in Musul'da güçlenmesini sağlayan koşullar hala giderilemedi. Dolayısıyla o bölgenin geleceğiyle ilgili ciddi endişelerim var. Umarım bu endişeler boşa çıkar.”

ABD UYARDI

Barzani, bağımsızlık referandumundan geri dönüş yok dese de bu konuda ABD'den yeni bir uyarı geldi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi "Daglis Sili-min", "Bağımsız referandumu Irak anayasasina uygun olmalı" dedi.

"Sili-min", "Irak’ın geleceğinin tayini, Erbil ve Bağdat yönetimi arasındaki uzlaşıya dayalı olmalı" ifadelerini kullandı.

Bağdat daha önce Kuzey Irak yönetiminin bağımsızlık referandumu konusunda tek taraflı atacağı adımları kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

İSRAİL'DEN DESTEK

İsrail merkezli Begin Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Edy Cohen, 'İsrail'in bağımsız Kürdistan'a ihtiyacı var' başlıklı yazısında, İsrail’in bağımsız Kürdistan’ı destekleyeceğine vurgu yaptı.

IKBY'de 25 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan referanduma dikkat çeken Cohen, "Referandum, yüz yıllık hayalleri olan bağımsız Kürdistan devletini gerçekleştirmek için Irak Kürtlerinin ilk fiili adımı olacak." dedi.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Batı’nın Kürdistan vaadini hatırlatan Cohen, "Birinci Dünya Savaşı'nda sonra kazanan güçler, Kürtlere bağımsızlık sözünü verdi ancak bu söz yerine getirilmedi. Temel sebep ise yeni Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tü." diye yazdı.