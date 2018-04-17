Siirt'te PKK'ya ağır darbe: 7 terörist öldürüldü !
Siirt'te PKK'ya ağır darbe: 7 terörist öldürüldü !
MGK'dan ''OHAL'' tavsiyesi ! Uzatılacak mı ?
MGK'dan ''OHAL'' tavsiyesi ! Uzatılacak mı ?
İstanbul'un en değerleri arazilerinden biri... İhaleye çıktı !
İstanbul'un en değerleri arazilerinden biri... İhaleye çıktı !
Milyonlarca kullanıcısı olan Twitter çöktü mü ?
Milyonlarca kullanıcısı olan Twitter çöktü mü ?
Coca Cola'dan yenilebilir şişeler geliyor !
Coca Cola'dan yenilebilir şişeler geliyor !
Başvurmayanlar dikkat ! Yarın son gün...
Başvurmayanlar dikkat ! Yarın son gün...
3 günlük tatil için her yer doldu ! Akın ediyorlar
3 günlük tatil için her yer doldu ! Akın ediyorlar
Ekonomi Bakanı'ndan erken seçim yorumu
Ekonomi Bakanı'ndan erken seçim yorumu
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 17 Nisan 2018 21:04

Barzani'den peşmerge açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, tartışmalı bölgelere peşmergelerin tekrardan gönderilmesiyle ilgili iddialara yanıt verdi.

Barzani'den peşmerge açıklaması
A+ A-

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere Peşmerge'nin yeniden gönderilmesine ilişkin herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barzani, "Peşmerge'nin tartışmalı bölgelere yeniden gönderilmesi için görüşmelerin yapıldığı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Barzani, bu konuya ilişkin şu ana kadar Erbil, Bağdat ve ABD yönetimleri arasında herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını ifade etti.

Tartışmalı bölgelerdeki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ve gelişmelerden haberdar olduklarını kaydeden Barzani, söz konusu bölgelerin güvenliğine destek verdiklerini ve bu meselenin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Barzani gazetecilerin "Türkiye'nin Süleymaniye Havalimanı'na uçuşları yeniden başlatması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına" ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Erbil ile Ankara arasında, Süleymaniye Havalimanı'na uçuşların yeniden başlatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım görüşmelerimiz iyi bir sonuca varacaktır."

AA

barzani , peşmerge , iddia
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM