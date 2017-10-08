Barzani'den Türkiye'ye mesaj: ''Her şeyi yapacağız''

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre tartışmalı referandum sonrası Türkiye'nin büyük tepkisini çeken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, “Türkiye’yle ilişkilerimizi normalleştirmek için her şeyi yapacağız” dedi.



IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Değişim Hareketi’yle (Goran) görüştü.

Görüşme sonrası Erbil merkezli Rudaw’a konuşan Başbakan, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başbakan’ın sözlerinden satır başları şöyle:

Barzani, "Kürt Bölgesi Hükümeti’nin tavrı açıktır ve Bağdat’la koşulsuz olarak görüşmeyi talep ediyoruz. Bağdat’ın, Kürt Bölgesi Hükümeti’ne baskı uygulanması için konuyu diğer ülkelere taşıması, Irak’ın ve diğer ülkelerin çıkarına değildir. Abadi’nin şunu anlaması lazım: Bu sorun Irak’ın bir sorunudur, dış sorun değil." dedi.