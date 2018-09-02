Başkent'te mühimmat deposunda büyük patlama !

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki El Mazze hava üssündeki mühimmat depolarında patlamalar yaşandığı kaydedildi. Times of Israel gazetesi patlamaların İsrail uçaklarının saldırıları sonucunda gerçekleştiğini iddia ederken, Suriye resmi haber ajansı SANA ise elektrik arızası nedeniyle mühimmat deposunda patlama gerçekleştiğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Şam yakınlarındaki El Mazze hava üssündeki mühimmat depolarında patlamalar yaşandığı duyuldu.

Suriye hükümetine yakın kaynaklar, El Mazze hava üssündeki patlamaların füze saldırısından kaynaklandığını bildirdi.

Sputnik'e konuşan Suriye yönetiminden bir kaynak, El Mezze hava üssünün vurulmadığını ancak bölgeye yönelik yapılan roket saldırısı nedeniyle hava üssünde bulunan mühimmat depolarında patlamalar yaşandığını, saldırıların Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğünü kaydetti.

TIMES OF ISRAEL: SALDIRIYI İSRAİL UÇAKLARI DÜZENLEDİ

Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırılar İsrail uçakları tarafından düzenlendi.

SANA: ELEKTRİK ARIZASI

Suriye resmi haber ajansı SANA, El Mazze hava üssündeki patlamaların İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucu meydana geldiği iddialarını reddederek, üsteki bir elektrik arızası nedeniyle mühimmat deposunda patlama gerçekleştiğini duyurdu.