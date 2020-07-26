Başörtüsü takmayan genç kadına küfür edip yüzüne tükürdü

İran’ın büyük tartışma yaratan ahlak polisi uygulamasının son örneği Kermanşah kentinde yaşandı… 945 bin nüfuslu kentte dolaşan genç bir kadını gören ahlak polisi, kadının üzerine yürüdü. Bu sırada cep telefonunun kamerasını açan ve kayıt alan genç kadın yaşananları daha sonra sosyal medyada paylaştı.

Genç kadının üzerine yürüyen ahlak polisi, “Senin sahibin nerede? Başörtünü takmaman ahlaksızlık. Senin anneni…” diye küfür ederken genç kız yolun kenarındaki polislerden yardım istedi. Polislerin bir şey yapmadığını açıklayan kadının çektiği görüntülerde ahlak polisinin eşi otomobilden çıkarak, “Kocamdan özür dile yoksa seni döver. İstihbaratta çalışıyor. Yoksa seni hapse attırır” dediği görülüyor.

Bu görüntülerden sonra ahlak polisi, genç kadının yüzüne tükürüyor. Videonun sonunda genç kadının akıbetinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Videoyu İranlı gazeteci Masih Alinecad, Twitter üzerinden paylaştı. Video kısa sürede tartışma yaratırken, birçok Twitter kullanıcısı İran’ın bu uygulamayı bırakması gerektiği konusunda tepkide bulundu.