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  4. 19 Ekim 2019 16:24

Beşar Esad, Rus heyetle görüştü

Şam'da Rus heyetiyle bir araya gelen Beşar Esad, Barış Pınarı Harekatı'nın sonra ermesinin önceliği olduğunu söyledi.

Beşar Esad, Rus heyetle görüştü
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Şam'da Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Barış Pınarı Harekatı'nın bitmesinin önceliği olduğunu belirten Esad  Suriye topraklarındaki tüm yabancı güçlerin geri çekilmesini istediğini de vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Esad ve Lavrentiev'in Suriye'nin kuzeyindeki tansiyonu düşürmeye ilişkin konuştuğu ifade edildi.

Açıklamada "Görüşmede bölgede güvenliği sağlamak için önlemler alınması gerektiği vurgulandı" denildi.

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suriye , rusya , barış pınarı harekatı
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