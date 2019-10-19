Beşar Esad, Rus heyetle görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Şam'da Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Barış Pınarı Harekatı'nın bitmesinin önceliği olduğunu belirten Esad Suriye topraklarındaki tüm yabancı güçlerin geri çekilmesini istediğini de vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Esad ve Lavrentiev'in Suriye'nin kuzeyindeki tansiyonu düşürmeye ilişkin konuştuğu ifade edildi.

Açıklamada "Görüşmede bölgede güvenliği sağlamak için önlemler alınması gerektiği vurgulandı" denildi.